Матч «Фейенорд» – «Утрехт» стал последним для Дика Адвоката в тренерской карьере. Голландец ушел из футбола в возрасте 73 лет.
Игра имела архиважное значение как для роттердамского клуба, так и для «Утрехта» – победитель получал последнюю путевку в Лигу Европы. В последнем матче в карьере Адвокат порадовал фанатов «Фейенорда»: клуб победил со счетом 2:0 и пробился в еврокубки. Болельщики устроили голландцу красивые проводы: перед матчем на трибуне разместили баннер, на котором Адвокат был изображен в виде Наполеона.
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После финального свистка болельщики устроили тренеру овацию. Адвокат растрогался и не сдержал слез, после чего поспешил в подтрибунное помещение.
- Адвокат возглавлял «Зенит» в 2006-2009 годах и завоевал с клубом 4 трофея: РПЛ, Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
- В 2010-2012 годах Дик тренировал сборную России, команда не вышла из группы на Евро-2012.
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