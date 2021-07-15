Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен объявил о завершении карьеры футболиста. Роббен уже объявлял о завершении карьеры в 2019 году, но летом 2020-го он решил ее возобновить и провести сезон в «Гронингене».

«Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Благодарю всех за теплую поддержку. Должен честно сказать, что разочарован своим игровым временем. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно», – написал Роббен в инстаграме.

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В составе сборной Арьен Роббен провел 96 матчей и забил 37 мячей. Он становился серебряным призером чемпионата мира-2010 и брал бронзу на ЧМ-2014.

В прошлом сезоне Роббен провел 7 матчей за «Гронинген» и сделал 2 ассиста.

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