16-летний нападающий «Аякса» Ноа Гессер погиб в автокатастрофе вместе со своим братом вечером в пятницу, 30 июля.
О трагическом инциденте сообщил официальный сайт амстердамского клуба. «Аякс» глубоко опечален этим трагическим событием. Клуб желает близким Гессера сил в борьбе с этой неизмеримой утратой», – говорится в заявлении амстердамцев.
Согласно информации De Telegraaf, автомобиль, в котором сидел Гессер, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. Вместе с форвардом в машине находился его 18-летний брат, он также погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель такси был отправлен в больницу.
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- Гессер перешел в «Аякс» из любительского клуба «Альфенс Бойс» в 2018 году.
- В сезоне-2021/22 форвард должен был дебютировать за юношескую команду амстердамцев до 17 лет.
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