Опубликовано 31/07/2021 в 10:02 GMT

16-летний нападающий «Аякса» Ноа Гессер погиб в автокатастрофе вместе со своим братом вечером в пятницу, 30 июля.

О трагическом инциденте сообщил официальный сайт амстердамского клуба. «Аякс» глубоко опечален этим трагическим событием. Клуб желает близким Гессера сил в борьбе с этой неизмеримой утратой», – говорится в заявлении амстердамцев.

Согласно информации De Telegraaf , автомобиль, в котором сидел Гессер, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. Вместе с форвардом в машине находился его 18-летний брат, он также погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель такси был отправлен в больницу.

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Гессер перешел в «Аякс» из любительского клуба «Альфенс Бойс» в 2018 году.

В сезоне-2021/22 форвард должен был дебютировать за юношескую команду амстердамцев до 17 лет.

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