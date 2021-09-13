Защитник «Херенвена» Рами Каиб получил травму челюсти при необычных обстоятельствах.
В конце августа у 24-летнего футболиста диагностировали перелом челюсти. До травмы шведский латераль выходил в основном составе в обоих матчах «Херенвена» в чемпионате Нидерландов и отыграл в них все 90 минут. В одной из игр Каиб получил сильный удар в область челюсти, но продолжал тренироваться и, конечно же, есть. Однажды игроку попалась слишком жесткая морковь, во время пережевывания которой у Рами треснула челюсть, сообщает Voetbalzone. Поэтому матч третьего тура против «АЗ Алкмар» ему пришлось пропустить. Снова выходить на поле Каибу можно будет лишь через несколько недель.
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- Рами перебрался в «Херенвен» из «Эльфсборга» в январе 2021 года.
- В активе защитника 4 матча за сборную Швеции до 19 лет.
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