На выездном матче «Витесса» против клуба НЕК в рамках чемпионата Голландии произошла жуткая – но только с виду – ситуация. После игры победившие футболисты гостевой команды подошли поприветствовать поддержавших их фанатов.
Увидев это, болельщики начали прыгать на трибуне стадиона «Де Гофферт», что привело к обрушению конструкции. К счастью, никто из десятков упавших фанатов не пострадал.
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- «Витесс» победил со счетом 1:0.
- «Витесс» идет шестым в чемпионате Голландии, набрав после девяти встреч 16 очков, НЕК расположился на 11-м месте после такого же количества матчей с 11 очками.
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