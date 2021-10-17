На выездном матче «Витесса» против клуба НЕК в рамках чемпионата Голландии произошла жуткая – но только с виду – ситуация. После игры победившие футболисты гостевой команды подошли поприветствовать поддержавших их фанатов.

Увидев это, болельщики начали прыгать на трибуне стадиона «Де Гофферт», что привело к обрушению конструкции. К счастью, никто из десятков упавших фанатов не пострадал.

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«Витесс» победил со счетом 1:0.

«Витесс» идет шестым в чемпионате Голландии, набрав после девяти встреч 16 очков, НЕК расположился на 11-м месте после такого же количества матчей с 11 очками.

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