Бывшие футболисты сборной Нидерландов Дирк Кейт и Уэсли Снейдер были допрошены в качестве свидетелей в ходе крупного разбирательства по делу о наркотиках в отношении преступной группировки, во главе которой стоял криминальный авторитет из Гааги Пит С.

При чем тут Уэсли и Дирк?

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Предметом расследования по данному делу является сбыт наркотических препаратов, который происходил в том числе через специализирующийся на азартных играх сайт Edobet. Этот сайт, по данным прокуратуры, был создан Фредди С., сыном Пита С. Предполагалось, что фигурирующие в деле футболисты были регулярными посетителями игрового ресурса.

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Уэсли Снейдер Фото: Getty Images

«У этого парня [Кейт] был лимит в пять грандов. Фредди увеличил этот лимит до 25 грандов (эквивалент 25 тысяч евро). Иногда он играет пять грандов в день», – рассказал один из сотрудников полиции. В ходе расследования полиция предполагала, что у Снейдера накопились игровые долги, которые он не покрывает.

Владельцы игрового ресурса собирались выбить долги у победителя Лиги чемпионов-2009/10 с помощью давления на членов его семьи. «Мы больше не будем просить денег, для начала кто-то из его близких попадет в больницу. Его мама, тетя, бабушка, мне все равно кто», – так рассуждали люди Пита С. в телефонных разговорах друг с другом.

На допросах в полиции Кейт не отрицал, что играл в Edobet после завершения карьеры. Он говорил, что временами играл в кредит. А иногда случалось, что выигрывал.

Дирк Кейт Фото: Getty Images

У Снейдера правда большие долги?

Снейдер отрицает, что играл на сайте, но признал, что его прессовали за чужие долги. Уэсли рассказал, что в деле замешан двоюродный брат его отца, которого считает настоящим мошенником. Экс-игрок «Реала» и «Интера» пояснил, что на него наехали кредиторы, которые не сразу выяснили, что должник – его родственник. «Они извинились 10 раз, а затем ушли. Больше о них я ничего не слышал», – сообщил футболист.

По информации De Telegraaf, Пит С. (65 лет) из Гааги был арестован в сентябре 2020 года в ходе расследования международного незаконного оборота наркотиков внутри страны и за рубежом. Он был связан с множеством авторитетных наркобаронов и преступных организаций от Клааса де Домини Бруинсма в Нидерландах до печально известного картеля Кали в Колумбии, который конкурировал с бандой Пабло Эскобара. Пит С. никогда ранее не был осужден по обвинениям в крупномасштабном незаконном обороте наркотиков.

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