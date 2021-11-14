Бывший футболист ПСВ и молодежной сборной Нидерландов Раи Влут стал участником аварии в ночь с 13 на 14 ноября. Автомобиль игрока столкнулся с машиной, в которой ехала семья: мужчина, женщина и двое детей.

В результате аварии скончался четырехлетний мальчик – он получил повреждения, несовместимые с жизнью. Полиция задержала Влута и его попутчика. Предполагается, что они могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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В данный момент 26-летний полузащитник играет в составе «Хераклеса». В нынешнем сезоне он провел в Эредивизии 11 матчей и забил три мяча. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,3 млн евро.

Раи Влут Фото: Imago

Такие трагедии уже случались в футболе?

Влут – не первый футболист, который стал участником ДТП со смертельным исходом. Самый громкий случай произошел весной 2011-го. Маркос Алонсо отдыхал в Мадриде и написал в твиттере, что собирается потусоваться с бывшим одноклубником Хайме Наварро. «Выйдем вместе, чтобы выпить и насладиться парой выходных с семьей. Какой великий игрок, Хаймито!» – такой твит оставил нынешний игрок «Челси», а на следующий день появились новости о трагедии.

Алонсо не справился с управлением с древним BMW, который должил у деда на выходные. Когда Маркос и его друзья ехали с вечеринки обратно в город, машина перевернулась и врезалась в стену. Одна из девушек не дышала, когда ее вытащили из автомобиля, и скончалась через 30 минут после госпитализации из-за внутричерепной травмы. Другие пассажиры получили тяжелые повреждения, но выжили.

Маркос Алонсо Фото: Getty Images

Допустимое содержание алкоголя в крови Алонсо было превышено вдвое. Испанец пережил приступ панической атаки и не мог пройти повторный тест на алкотестере. Ему грозил тюремный срок за непреднамеренное убийство, но игрок легко отделался. Суд состоялся лишь почти пять лет спустя, в феврале 2016 года. Алонсо не получил даже условный срок – его оштрафовали на 61 тысячу евро. Испанца даже не лишили прав. Формально ему запретили водить машину в течение трех лет и четырех месяцев, но к моменту вынесения приговора наказание уже считалось исполненным. Пострадавшая сторона не подавала апелляцию. По информации La Razón, семья погибшей девушки получила от Алонсо 500 тысяч евро.

В сентябре 2015 года полузащитник «Знамени Труда» Александр Ильин выехал на встречную полосу и протаранил пять автомобилей. В результате происшествия погибли два человека, у одного из погибших осталось пятеро детей. Еще один человек получил тяжелые травмы.

Судебно-медицинская экспертиза выявила, что в момент аварии Ильин находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении футболиста было возбуждено уголовное дело, и в 2016 году Ильина приговорили к 5 годам 10 месяцам лишения свободы. В момент аварии Ильин выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга. После выхода из тюрьмы он подписал контракт со «Знаменем Труда».

Виновником аварии со смертельным исходом становился и бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Для итальянца требовали длительного тюремного заключения за непредумышленное убийство. Инцидент произошел в новогоднюю ночь 2011 года, когда Массимо на большой скорости насмерть сбил двух 23-летних девушек.

Массимо Каррера (Спартак) Фото: Getty Images

Они попали в аварию и вышли из машины, чтобы оценить ущерб от столкновения. Девушка оставили авто, но выключили фары – сначала их задел внедорожник, а затем сбило авто Карреры. Первая девушка скончалась на месте, вторая – по дороге в больницу.

Судебное разбирательство длилось больше двух лет. Сначала тренера приговорили к 2,5 годам заключения, но затем заменили наказание на штраф. Адвокат доказал, что инцидент произошел не по вине клиента, а в результате плохого освещения и неосторожности пострадавших.

Летом 2021-го в ДТП разбился игрок молодежной команды «Лацио» – его Smart столкнулся лоб в лоб с Mercedes.

А в начале года серьезно пострадал директор «Ромы» Морган де Санктис. Бывший вратарь сломал ребра и спину.

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