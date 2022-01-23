Полузащитник «Хераклес Альмело» Раи Влут попал в ДТП с трагическим исходом. В ноябре 2021 года Влут ехал на автомобиле с приятелем и врезался в другую машину. В авто домой направлялась семья Рос – мужчина, женщина и двое детей. Родители с серьезными травмами попали в больницу, младенец Фэй не получил повреждений. Четырехлетний мальчик Джио погиб.
Источники De Telegraaf выяснили, что Влут с приятелем отрицали нахождение за рулем автомобиля. Бортовой компьютер разбившегося авто показал, что машина футболиста в момент столкновения двигалась со скоростью 203 километра/час.
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Раи также сдал тест на наличие алкоголя в крови. Проба показала 1,18 промилле в организме полузащитника – это в два раза превышает разрешенную норму в Нидерландах. Сам Влут утверждал, что не гнал быстрее 130 км/ч и не пил больше двух стаканов спиртного. Игрока уже задержали.
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Генеральный менеджер «Хераклеса» Роб Туссайнт подтвердил, что отстранил футболиста от тренировок. «Если бы наш клуб знал необходимую информацию ранее, то, конечно, поступил бы иначе. Мы бы подумали о семье жертвы и не допустили Влута на тренировки и матчи. Глубоко сожалеем, что пострадавшие прошли через это, помимо пережитого травматического опыта», – добавил Туссайнт.
26-летний Раи Влут провел 12 матчей в чемпионате Голландии и забил три мяча (один с пенальти). Последнюю встречу за «Хераклес Альмело» Влут провел 15 января.
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Источник: De Telegraaf
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