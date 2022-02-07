Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс, занимавший эту должность с лета 2012 года, покинул пост из-за серии неуместных сообщений в адрес нескольких женщин-коллег в течение значительного промежутка времени. Сообщается, что решение было принято после обсуждения с наблюдательным советом клуба и генеральным директором Эдвином ван дер Саром.

«Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с осуждением моего поведения. Осознал, как это отразилось на других. К сожалению, я не понимал, что этим переступаю черту, но в последние дни мне это стало понятно. Я вдруг почувствовал огромное давление. Я приношу извинения. Конечно, для человека в моем положении такое поведение является неприемлемым. Теперь я тоже это вижу. Но уже слишком поздно. У меня нет другого выхода, кроме как покинуть «Аякс». Это также оказывает серьезное влияние на мою личную жизнь. Поэтому я прошу всех оставить меня и мою семью в покое», – заявил Овермарс.

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Источник: Официальный сайт «Аякса».

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