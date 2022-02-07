Стали известны подробности истории, которые привели к отставке Марка Овермарса с поста спортивного директора «Аякса».

7 февраля официальный сайт амстердамского клуба сообщил, что Овермарс, чей контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года, досрочно покидает свой пост из-за серии неуместных сообщений в адрес нескольких женщин-коллег. Уточнялось, что решение было принято после обсуждения с наблюдательным советом клуба и генеральным директором Эдвином ван дер Саром.

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Нидерландскому медиа Het Parool стали известны детали истории как минимум одного эпизода с сексуальными домогательствами Овермарса. Согласно сведениям источника, одна из женщин столкнулась с преследованием Марка: он отправил коллеге несколько сообщений с сексуальным подтекстом, а также присылал ей фотографии пениса и гениталий.

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О том, с чего началась история, а также комментарии самого Овермарса, можно почитать здесь

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Источник: Het Parool

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