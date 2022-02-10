Полузащитник академии «Аякса» Донни Вармердам обвиняется в изнасиловании. По словам журналиста Денниса Схоутена, события произошли полгода назад, когда жертве было 18 лет. Она сообщила о случившемся в полицию 10 февраля.

«Девушка рассказала мне, что шесть месяцев назад он изнасиловал ее на вечеринке. Она уже сообщила в полицию, а также подала ходатайство о вызове в суд, чтобы представить отчет с фактами. Полгода назад она была на вечеринке в Ворхауте, где футболист также присутствовал. Там они поцеловались, после чего он потащил ее наверх. Он хотел большего, чем поцелуи, хотя она ясно сказала, что не хочет. Но он разорвал ее брюки в клочья. Я видел фотографии. Потом он заставил ее заняться с ним сексом», – рассказал Схоутен на шоу Roddel Talk.

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20-летний Вармердам – воспитанник молодежной академии «Аякса». Опорный полузащитник еще не дебютировал за первую команду, но провел 40 матчей за дубль.

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О том, с чего началась история, а также комментарии самого Овермарса, можно почитать здесь

Источник: Marca.

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