Полузащитник академии «Аякса» Донни Вармердам обвиняется в изнасиловании. По словам журналиста Денниса Схоутена, события произошли полгода назад, когда жертве было 18 лет. Она сообщила о случившемся в полицию 10 февраля.
«Девушка рассказала мне, что шесть месяцев назад он изнасиловал ее на вечеринке. Она уже сообщила в полицию, а также подала ходатайство о вызове в суд, чтобы представить отчет с фактами. Полгода назад она была на вечеринке в Ворхауте, где футболист также присутствовал. Там они поцеловались, после чего он потащил ее наверх. Он хотел большего, чем поцелуи, хотя она ясно сказала, что не хочет. Но он разорвал ее брюки в клочья. Я видел фотографии. Потом он заставил ее заняться с ним сексом», – рассказал Схоутен на шоу Roddel Talk.
Ad
20-летний Вармердам – воспитанник молодежной академии «Аякса». Опорный полузащитник еще не дебютировал за первую команду, но провел 40 матчей за дубль.
Чемпионат Голландии
Директора «Аякса» уволили за фото пениса женщине-коллеге
Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс подал в отставку после того, как выяснилось, что он отправлял нескольким коллегам-женщинам неуместные сообщения, в том числе фото пениса.
О том, с чего началась история, а также комментарии самого Овермарса, можно почитать здесь.
Источник: Marca.
Чемпионат Голландии
Спортдир покинул «Аякс» из-за неуместных сообщений коллегам-женщинам
Футбол
1-й гол Рамоса за «ПСЖ», 1-й слив Конте в АПЛ, катеначчо-2022
Реклама
Ad
Реклама
Ad