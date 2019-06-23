Грузинские футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами
В акции участвовали три команды.
Футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами. По информации «Грузия Online», акцию провели игроки «Торпедо» из Кутаиси, тбилисского «Локомотива» и «Рустави».
«Мы из Грузии, а наша страна оккупирована Россией», – было написано на футболках кутаисского «Торпедо». «Локомотив» и «Рустави» вышли на очный матч в белых футболках.
- 20 июня возле грузинского парламента в Тбилиси прошел митинг, поводом для которого стало выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
- Позже президент РФ Владимир Путин закрыл авиасообщение с Грузией.
- «Торпедо» из Кутаиси разгромил «Сиони» со счетом 7:0, «Локомотив» и «Рустави» сыграли вничью – 1:1.
На 94-й минуте золотого матча чемпионата Грузии арбитр поставил спорный пенальти, но кипер забожил
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