Два игрока кутаисского «Торпедо», которые надели антироссийские футболки, имеют паспорта РФ
Вот это поворот.
Двое футболистов кутаисского «Торпедо», которые вышли на матч с «Сиони» в футболках с антироссийскими лозунгами, оказались гражданами РФ.
Паспорта России имеют воспитанник «Локомотива» Нодар Кавтарадзе (на фото крайний справа в нижнем ряду) и Вахтанг Небиеридзе, который остался в запасе на игру, сообщает Sports.ru.
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Грузинские футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами
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