Instagram

Два игрока кутаисского «Торпедо», которые надели антироссийские футболки, имеют паспорта РФ

Два игрока кутаисского «Торпедо», которые надели антироссийские футболки, имеют паспорта РФ
Eurosport

31 мин. назад

Вот это поворот.

Двое футболистов кутаисского «Торпедо», которые вышли на матч с «Сиони» в футболках с антироссийскими лозунгами, оказались гражданами РФ.

Паспорта России имеют воспитанник «Локомотива» Нодар Кавтарадзе (на фото крайний справа в нижнем ряду) и Вахтанг Небиеридзе, который остался в запасе на игру, сообщает Sports.ru.

  • 20 июня возле грузинского парламента в Тбилиси прошел митинг, поводом для которого стало выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
  • Россия закрывает авиасообщение с Грузией с 8 июля.
  • «Торпедо» из Кутаиси разгромил «Сиони» со счетом 7:0

Грузинские футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте