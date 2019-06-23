Двое футболистов кутаисского «Торпедо», которые вышли на матч с «Сиони» в футболках с антироссийскими лозунгами, оказались гражданами РФ.

Паспорта России имеют воспитанник «Локомотива» Нодар Кавтарадзе (на фото крайний справа в нижнем ряду) и Вахтанг Небиеридзе, который остался в запасе на игру, сообщает Sports.ru.

20 июня возле грузинского парламента в Тбилиси прошел митинг, поводом для которого стало выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Россия закрывает авиасообщение с Грузией с 8 июля.

«Торпедо» из Кутаиси разгромил «Сиони» со счетом 7:0

Грузинские футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами

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