УЕФА – о провокациях в Грузии: «Любые меры наказания подпадают под юрисдикцию местной федерации»
Видимо, наказания не будет.
В УЕФА прокомментировали инциденты на футбольных матчах в Грузии, когда игроки выходили на поле в футболках с антироссийскими лозунгами.
«Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», – цитирует пресс-службу УЕФА «Чемпионат».
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Грузинские футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами
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