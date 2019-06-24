Instagram

УЕФА – о провокациях в Грузии: «Любые меры наказания подпадают под юрисдикцию местной федерации»

УЕФА – о провокациях в Грузии: «Любые меры наказания подпадают под юрисдикцию местной федерации»
Eurosport

36 мин. назад

Видимо, наказания не будет.

В УЕФА прокомментировали инциденты на футбольных матчах в Грузии, когда игроки выходили на поле в футболках с антироссийскими лозунгами.

«Учитывая тот факт, что данные события произошли во внутреннем соревновании, любые дальнейшие дисциплинарные меры подпадают под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации», – цитирует пресс-службу УЕФА «Чемпионат».

  • 20 июня возле грузинского парламента в Тбилиси прошел митинг, поводом для которого стало выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
  • Россия закрывает авиасообщение с Грузией с 8 июля.

Грузинские футболисты вышли на матчи чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте