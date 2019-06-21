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Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м

Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м
Артем Мазилкин

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

Они заставили нас закончить здесь все.

21 июня 2008 года случился один из лучших матчей в истории русского футбола. На Евро-2008 сборная под руководством Гуса Хиддинка красиво и драматично растерзала самую эффектную команду того чемпионата – Голландию. В сказку и чудо поверили миллионы людей по всей России, бегавшие среди ночи по улицам городов, крича от радости и распевая чанты. В день победы Eurosport.ru предлагает изучить, как сейчас поживают участники того матча.

  • Гусу Хиддинку 72 года, но автор чудесной победы России все еще в деле: теперь голландец тренирует олимпийскую сборную Китая.
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