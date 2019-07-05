Бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Дмитрий Торбинский встретились с экс-голкипером сборной Голландии Эдвином ван дер Саром.

«Мы встретились на пляже, мне Димка Торбинский говорит: «Смотри, ван дер Сар». Он прям возле нас лежал. Я подошел к нему и сказал: «Привет, как дела?» У меня же супер английский, ха-ха-ха. Он, кстати, меня тоже узнал, заулыбался, руку протянул.

Я говорю: «Ты помнишь 2008-й?» И он отвечает: «Конечно, у вас была суперсборная». Я ему сказал, что первый забил, а вот Дима Торбинский, второй. Посмеялись. Он поинтересовался, закончили ли мы играть. Также вспомнили Гуса Хиддинка, он сказал, что Гус – великий тренер и что у нас была сильная команда», – рассказал Павлюченко.

Сборные России и Голландии встретились в 1/4 финала Евро-2008. Россия победила со счетом 3:1, в ворота Ван дер Сара забили Павлюченко, Торбинский и Андрей Аршавин. У голландцев отличился Руд ван Нистелрой.

В полуфинале российские игроки без шансов уступили сборной Испании – 0:3.

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