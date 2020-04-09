После победы России над Голландией в 2008-м медиа продавали идею, что команда Хиддинка прошла в полуфинал тупо за счет физики. Марко Ван Бастен лично зашел в раздевалку соперника после игры, но тоже рассуждал в похожем ключе – по наблюдениям тренера, к овертайму у него устали сразу четыре игрока.

Более того, с подобным предположением выступил и Андрей Аршавин – лидер «Зенита» не ожидал, что в дополнительное время Голландия рухнет. Это правда: экстра-таймы – пожалуй, худший отрезок для «оранье» в игре. Но разница по сравнению с основным временем не велика – от просто плохой игры Голландия перешла к ужасной. Виновник первой характеристики – Гус Хиддинк со своими решениями.

По ходу турнира схема России постоянно варьировалась. Против Голландии Хиддинк выставил гибрид 4-4-1-1 и 4-3-2-1. Все менялось в зависимости от роли Аршавина – в первой схеме он был единственной десяткой, во второй – еще одной десяткой с Игорем Семшовым. Этот вариант Россия использовала, как правило, без мяча.

Логика была понятной – две десятки контролируют пару опорников Голландии (Де Йонг + Энгелар) и не дают сопернику начать атаку через них. Аршавин и Семшов (позже Билялетдинов) отлично справились с задачей – первый пас перешел к центральным защитникам. Ни Андре Ойер, ни Йорис Матейсен не обладали им в должной мере, поэтому такие персональные ориентировки вынудили голландцев играть крайне примитивно.

Еще одно решение Хиддинка было направлено на сдерживание сильного левого фланга Голландии. Там по ходу группового этапа блистали Джованни Ван Бронкхорст и Арьен Роббен. Первый устроил головную боль Италии (предголевая передача + гол), второй – Франции (ассист + гол).

Против России Роббен не сыграл из-за травмы – на его позиции вышел Уэсли Снейдер, по нему действовал Александр Анюков. Ван Бронкхорст сохранил место в основе – и именно под него Хиддинк неожиданно выпустил Ивана Саенко. В группе тот выходил максимум на замену – появлениями с Грецией и Швецией он набил лишь 45 минут.

Хиддинка привлекла дисциплинированность Саенко. «Мы хотели нейтрализовать сильнейшее оружие соперника – на мой взгляд, оно располагается на их левом фланге. Именно поэтому выпустили туда Саенко – он очень грамотно действует тактически и силен физикой. И надо сказать, что Ваня сыграл просто отлично», – резюмировал Хиддинк.

Саенко действительно оправдал выбор – Ван Бронкхорст провалил игру. Поскольку Снейдера постоянно тянуло в центр, именно Джованни должен был создавать ширину в атаке. Из-за грамотной игры Саенко не получилось – иногда Иван превращался даже в дополнительного защитника и находился ближе к своим воротам, чем Анюков.

По статистике (простите, тогда она уже была, но максимально базовой) Голландия даже превзошла Россию по ударам – 28 на 26. Но большинство из них – лишь попытки издали. Это результат грамотной тактики – она Россия сдержала Голландию и в центре поля, и на фланге. С игры Нидерланды начали создавать остроту только при счете 0:1, когда Ван Бастен пошел на совсем радикальные меры – перевел в опорную зону Рафаэля Ван дер Варта (до этого он играл десятку), а на его место поставил Снейдера. Только их взаимодействие приводило хоть к каким-то моментам и разрушало ориентировки России в полузащите.

Единственный аспект, в котором Голландия была слегка сильнее – стандарты. У команды Ван Бастена изначально был перевес в росте, но создавать моменты им помогли ошибки России – о них после матча адекватно рассуждал Хиддинк.

«Во-первых, мы зарабатывали слишком много ненужных фолов. А после них пассивно действовали при стандартах и упускали соперников. Логично, что один из штрафных обернулся голом. Также мы проводили много опасных атак, но их реализация была на невысоком уровне. Мы могли снять все вопросы задолго до финального свистка», – рассказал Гус.

Даже в реплике с претензиями видно, у кого было преимущество. Проблемы у России возникали только после стандартов – то есть, с игры Голландия (команда, забившая до этого семь Италии и Франции) не создала ничего опасного. Матч перешел в дополнительное время только из-за того, что Россия не могла реализовать моменты сама – выходит, Хиддинк построил фундамент для постоянного создания моментов.

Фундамент базировался на том, чтобы по максимуму нагрузить зоны крайних защитников. Отчасти этому поспособствовали схемы. В полузащите Ван Бастена было только три игрока (Де Йонг, Энгелар, Ван Дер Варт), в полузащите Хиддинка – сразу пять (Семак, Саенко, Зырянов, Аршавин, Семшов). Поэтому либо Россия получала свободных игроков в центре, либо крайние защитники (Булахруз или Ван Бронкхорст) выходили в центр, но оставляли зоны за спинами.

Как правило, пространством за Булахрузом и Ван Бронкхорстом пользовался Роман Павлюченко. Он играл единственного нападающего, но не стоял на месте – постоянно оголял оба фланга. Благодаря этому Пав не только завершал моменты, но и сам отдавал передачи под удар. Один из эпизодов завершился его попаданием в перекладину.

Вторая часть идеи – ситуативные перегрузки на краях. Их Россия использовала не так часто, но каждый раз очень остро. Грубо говоря, Россия переносила численный перевес с полузащиты на фланг. Там могли располагаться сразу четыре хавбека. Голландия либо никак не реагировала на это и давала разыграть перевес, либо реагировала очень поздно – опорники выдвигались во фланг, но не могли помешать.

Эта установка напрямую привела к первому голу и опасному моменту с участием Павлюченко в экстра-таймах. В обоих эпизодах кто-то из полузащитников оставался свободен – сначала Семак, потом Зырянов. Сергей трансформировал свободу в голевой пас.

Наконец, третья часть брейн-шторма – контратаки через зоны крайних защитников. В основном они срабатывали при счете 1:0 – к тому моменту Ван Бастен не только начал рисковать с опорной зоной, но и позволил фулбекам одновременно подключаться вперед. В результате очень широко играл не только Ван Бронкхорст, но и Булахруз (позже вышедший на замену Хейтинга).

После потерь их зоны шикарно оголял Аршавин. Андрей в целом был причастен к большинству моментов, но в этих был особенно хорош. Схема Хиддинка лишь облегчала ему задание – Аршавин контролировал одного из опорников, поэтому в моменты перехода владения был ближе к воротам Голландии, чем их крайки. Этим он воспользовался в эпизоде со вторым голом.

Учитывая массу собранных фолов и третий гол, Аршавин – безусловно, главный герой четвертьфинала. Скрытый победитель – Денис Колодин. Он роскошно сдерживал Руда Ван Нистелроя. Тот пытался оттягиваться в опорную зону России и помогать полузащитникам, но выдвижения и агрессивная игра Колодина лишь превращали эти моменты в потери или плохую обработку мяча.

Его роль на угловых позволила России немного подтянуться по остроте моментов к Голландии. Денис специально не подключался в штрафную на случай контратак Нидерландов, зато располагался в зоне подбора. Это позволило ему стать чуть ли не самым бьющим в составе – Колодин нанес четыре удара, три из них – после стандартов.

Перед игрой Хиддинк в шутку говорил, что хочет стать предателем Нидерландов. На следующий день Гус сказал, что сожалеет о своих словах, но если говорить совсем по-честному, то предателем родного футбола он не стал. Как метко выразилась португальская Publico, «с Голландией на поле к зрителям вернулся тотальный футбол. Только на этот раз его показал соперник».

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