В 2008 году болельщики из России застали лучшее лето в жизни – спасибо Андрею Аршавину, Роману Павлюченко, Юрию Жиркову и еще 20 героям сильнейшей в истории сборной страны. Финал турнира тоже бережно хранится в памяти: для Испании тот Евро запустил гегемонию, затянувшуюся на три мэйджора, а Германии принес обидное поражение. Впрочем, оно стало тем самым падением на пути подъема к большой мечте.

ПУТЬ К ФИНАЛУ

Фанаты Германии на матче с Австрией Фото: Eurosport

Чемпионат Германии Меркель и футбол: поцелуи Подольски, ЧМ-2014 и камбэк Бундеслиги 24/06/2021 В 18:40

Альпийский чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии оказался для немцев практически родным – через южные границы Германии хлынули тысячи болельщиков, которые формировали домашнюю атмосферу на большинстве матчей Евро. Кроме одного – дерби с Австрией в последнем туре группового этапа.

Отношения между соседними странами редко складываются без взаимных подколов: австрийцы – постоянные герои анекдотов в Германии, а немцы – в Австрии. Поэтому можете представить, как хозяева были заряжены на рубилово: в случае победы они бы не просто унизили соседа, но и получили его место в плей-офф. Не срослось. Благодаря мощнейшему штрафному с пыра от Михаэля Баллака немцы вытащили победу с минимальным счетом, но в эпоху ВАР результат вполне мог быть другим.

Австрийцы то ли на эндорфине, то ли из-за недооцененности легко получали мяч в штрафной Германии и были жертвами довольно жестких стыков, но судья почему-то не видел в них ничего криминального. Дошло до того, что тренеры обеих команд Йозеф Хикерсбергер и Йоги Лёв жестко поругались с друг другом и рефери, забыв про границы технической зоны. Оба получили по удалению – настолько нервной была игра.

Группу B в 2008 году со 100-процентным показателем выиграла Хорватия, а Германия ей тревожно уступила (1:2) и осталась второй. Самым простым соперником для немцев на турнире оказалась Польша – еще один сосед, которого по иронии грохнул дубль рожденного в Польше Лукаса Подольски. Польди эти голы из патриотических убеждений не праздновал – возможно, уже тогда подозревал, что спустя 13 лет вернется играть за команду родного города в чемпионат Польши.

В плей-офф немцы выдали два супернапряженных матча, которые заставили говорить о Йоахиме Лёве как о большом тактике, способном менять игру и по ходу матча, и на дистанции турнира. Сначала под немцев прогнулась Португалия (2:3 – кстати, в той игре Лёва заменял совсем молодой Ханси Флик), затем с тем же счетом залетела сенсационная Турция. Победа в полуфинале стала для Германии волевой, причем практически равную игру решил гол Филиппа Лама в компенсированное время.

КТО ТРЕНИРОВАЛ

Йоахим Лёв и Бастиан Швайнштайгер на Евро-2008 Фото: Getty Images

Для Йоахима Лёва Евро-2008 стал первым крупным турниром в качестве главного тренера сборной Германии. Коуч только начинал искать стиль, закалять характер (с этим помог дисквал после Австрии и просмотр футбола с трибуны с Ангелой Меркель) и отрабатывать бронебойную принципиальность при выборе состава. Но он уже прекрасно понимал, как повезло ему с поколением молодых немцев.

Новая волна здорово себя проявила с Юргеном Клинсманном в 2006-м, теперь они стали старше – и Лёв добавил в команду нотку взрослой прагматики и дисциплины. Игрок, который ярче всего иллюстрирует взросление сборной при Лёве – это Бастиан Швайнштайгер. С каждым новым турниром Швайни становился все более сбалансированным: Евро-2008 стал для него последним мэйджором на позиции беззаботного вингера, затем он занялся более интеллектуальной работой в центре поля. И переизобрел себя – находка Луи ван Гала, которую Лёв довел до ума.

КТО СТАЛ ЗВЕЗДОЙ ПОСЛЕ ЕВРО

Подольски и Швайнштайгер после победы в полуфинале Евро-08 Фото: Getty Images

Евро-2008 не стал для кого-то из немецких футболистов особенно прорывным. Мертезакер и Лам, Швайнштайгер и Подольски – все они заявили о себе еще на ЧМ-2006. Спустя два года они скорее доказали, что вспышка поколения ранних 80-х не была сенсацией, а каждый из них по отдельности – это большая европейская звезда.

В меньшей степени это касалось Марио Гомеса, на которого возлагали грандиозные надежды перед Евро. У нападающего турнир вообще не получился и разве что помог получить репутацию единственной альтернативы Мирославу Клозе в стране. Зато с этим статусом через год для него открылась дверь в «Баварию» – и там у него пошло гораздо круче, чем в сборной.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА ПЕРЕД ЕВРО

Михаэль Баллак Фото: Getty Images

Германия конца 2000-х – безумно бодрое и тогда еще не переросшее в напряженно-конфликтное противостояние свежих футболистов с футболистами старой школы, за которых отдувался несгибаемый Михаэль Баллак. Для 32-летнего игрока Евро-2008 стал последним турниром в сборной – как самоуверенная звезда он вряд ли об этом догадывался, но капитан по традиции выложился на полную и рулил эмоциями в раздевалке.

Дело в том, что Баллак накопил за карьеру больше обидных провалов в финалах, чем памятных титулов – его дважды обошел кубок Лиги чемпионов (с «Байером» и «Челси») и титул чемпиона мира в 2002-м. Причем нельзя сказать, что сам Михаэль проваливал важнейшие матчи – просто его команды переживали не лучшие дни или же от них тупо отворачивалась удача. Но спустя полтора месяца после трагедии «Челси» в серии пенальти в «Лужниках» Михаэлю предстояло еще одно испытание – финал против Испании.

КАК ПРОШЕЛ ФИНАЛ

Германия в финале Евро-2008 Фото: Getty Images

Если Германия только начинала зреть при Лёве, то Испания была уже мобилизована и заряжена на большие победы. Достаточно посмотреть на состав чемпионов Европы: звезды «Барсы» и «Реала», «Ливерпуля» и «Арсенала», лидеры важнейших команд Ла Лиги – объективно говоря, навязать конкуренцию такой Испании могла разве что Германия-2014. Тренер Луис Арагонес не жестил с владением, поэтому в 2008-м Испания даже не раздражала и дарила при просмотре эстетический кайф.

В финале Испания создала больше опасных моментов и заслужила победу не просто за выдающийся матч, но и в целом за сильный чемпионат Европы – в конце концов, только испанцы остановили такую крутую сборную России, да еще и дважды. Кульминацией финала стал гол Фернандо Торреса в завершении первого тайма: Хави вовремя прокинул мяч нападающему в коридор между Ламом и Метцельдером, Филипп потерял Эль Ниньо из поля обзора, а тот выбежал из-за его маленькой спины и обманул Йенса Леманна.

Кажется, Филипп Лам с тех пор больше никогда не ошибался – и это падение ему было важно и нужно пережить перед тем, как поднять над головой кубок мира через шесть лет.

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