Послесловие к великой цитате.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слова «Ваши ожидания – это ваши проблемы», сказанные в 2012 году.

«Во-первых, мне кажется, это все описывается в книжках по психологии. Если мы что-то от кого-то ждем, и потом это не получаем, то это не значит, что виноват тот человек, от которого мы этого ожидаем. Может быть, он про это ничего не знает, может быть, он вообще не может этого сделать.

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Во-вторых, это было сказано одному депутату. Я не знал, что меня записывают. С другой стороны, даже если бы и знал, то все равно бы ему это сказал.

Жалею ли я об этих словах сейчас? В его адрес – нет. На мой взгляд, это мерзкий человек, который хотел выставить себя за народ. Обычно народ у нас не любит депутатов, а в тот раз почему-то решил его поддержать. Я сделал то, что я сделал, поэтому ничего бы не поменял», – сказал Аршавин в шоу «Открытый показ» на «Матч ТВ». Его цитирует сайт телеканала.

После поражения от Греции и вылета из группового этапа Евро-2012 Андрей встретился в лобби отеля с фанатами и произнес в адрес депутата Государственной думы Антона Белякова «То, что мы не оправдали ваши ожидания – это не наши проблемы. Это ваши проблемы».

Аршавина и сборную раскритиковали за слова капитана национальной команды. Позднее он извинился перед болельщиками за провал на чемпионате Европы.

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