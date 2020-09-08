«Из меня хотели сделать козла отпущения, но я к этому привык. Это только один такой эпизод из моей карьеры. В жизни у меня всегда так было, даже в той же «Смене». Если выигрывали – выигрывала команда, если проигрывали – проигрывал Аршавин. В последнем матче в карьере за сборную России было очень неприятно, когда гудел-свистел весь стадион. Неприятно и противно. Но я не мог это перебороть», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».