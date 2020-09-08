Экс-игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил про легендарную фразу «Ваши ожидания – это ваши проблемы» после вылета сборной России с Евро-2012 и последующий скандал.
«Из меня хотели сделать козла отпущения, но я к этому привык. Это только один такой эпизод из моей карьеры. В жизни у меня всегда так было, даже в той же «Смене». Если выигрывали – выигрывала команда, если проигрывали – проигрывал Аршавин. В последнем матче в карьере за сборную России было очень неприятно, когда гудел-свистел весь стадион. Неприятно и противно. Но я не мог это перебороть», – цитирует Аршавина «Матч ТВ».
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- После поражения от Греции и вылета из группового этапа Евро-2012 Андрей встретился в лобби отеля с фанатами и произнес в адрес депутата Государственной думы Антона Белякова «То, что мы не оправдали ваши ожидания – это не наши проблемы. Это ваши проблемы».
- Аршавина и сборную раскритиковали за слова капитана национальной команды. Позднее он извинился перед болельщиками за провал на чемпионате Европы.
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