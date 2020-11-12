Сербия
    -
    22:45
    12.11.20
    Стадион Црвена Звезда
    Шотландия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Сербия - Шотландия

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Сербия – Шотландия на Eurosport.ru! 12 ноября 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Любиша Тумбакович или Стив Кларк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сербия и Шотландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сербия и Шотландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет