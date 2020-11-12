Северная Ирландия
    -
    22:45
    12.11.20
    Виндзор Парк
    Словакия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Северная Ирландия - Словакия

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Северная Ирландия – Словакия на Eurosport.ru! 12 ноября 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Северная Ирландия и Словакия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Северная Ирландия и Словакия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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