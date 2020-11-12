Северная Ирландия - Словакия

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Северная Ирландия – Словакия на Eurosport.ru! 12 ноября 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Северная Ирландия и Словакия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Северная Ирландия и Словакия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

