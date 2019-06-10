Чехия
    -
    21:45
    10.06.19
    Андер
    Черногория
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Чехия - Черногория
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 10 июня 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Чехия – Черногория на Eurosport.ru! 10 июня 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чехия и Черногория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чехия и Черногория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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