Косово
    -
    20:00
    17.11.19
    Стадион Фадиль Вокри
    Англия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Косово - Англия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 17 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Косово – Англия на Eurosport.ru! 17 ноября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бернар Шаланд или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Косово и Англия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Косово и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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