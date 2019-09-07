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    19:00
    07.09.19
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      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Англия - Болгария
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 7 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Англия – Болгария на Eurosport.ru! 7 сентября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гарет Саутгейт или Красимир Балаков? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Англия и Болгария и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Англия и Болгария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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