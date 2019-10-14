Болгария
    -
    21:45
    14.10.19
    Стадион Васила Левски
    Англия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа А
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Болгария - Англия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 14 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Болгария – Англия на Eurosport.ru! 14 октября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Красимир Балаков или Гарет Саутгейт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Болгария и Англия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Болгария и Англия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0