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Сербия - Украина

Чемпионат Европы: отборочные матчи - 17 ноября 2019

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Сербия – Украина на Eurosport.ru! 17 ноября 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Любиша Тумбакович или Андрей Шевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сербия и Украина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сербия и Украина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

