Украина
    -
    21:45
    14.10.19
    Олимпийский
    Португалия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Украина - Португалия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 14 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Украина – Португалия на Eurosport.ru! 14 октября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Украина и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      В предыдущей встрече соперников счет открыт не был, однако повторение ничьи гостей точно не устроит. Какую тактику изберут протеже Фернанду Сантуша, и сыграют ли желто-блакитные вторым номером? Узнаем из текстовой онлайн-трансляции Eurosport.ru!

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