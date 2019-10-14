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Украина - Португалия
Чемпионат Европы: отборочные матчи - 14 октября 2019
Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Украина – Португалия на Eurosport.ru! 14 октября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Андрей Шевченко или Фернанду Сантуш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Украина и Португалия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Украина и Португалия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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В предыдущей встрече соперников счет открыт не был, однако повторение ничьи гостей точно не устроит. Какую тактику изберут протеже Фернанду Сантуша, и сыграют ли желто-блакитные вторым номером? Узнаем из текстовой онлайн-трансляции Eurosport.ru!