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Эстония - Белоруссия

Чемпионат Европы: отборочные матчи - 6 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Эстония – Белоруссия на Eurosport.ru! 6 сентября 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эстония и Белоруссия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эстония и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

