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Белоруссия - Северная Ирландия

Чемпионат Европы: отборочные матчи - 11 июня 2019

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Белоруссия – Северная Ирландия на Eurosport.ru! 11 июня 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Игорь Криушенко или Майкл О'Нил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белоруссия и Северная Ирландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Белоруссия и Северная Ирландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

