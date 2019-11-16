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Германия - Белоруссия
Чемпионат Европы: отборочные матчи - 16 ноября 2019
Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Германия – Белоруссия на Eurosport.ru! 16 ноября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Михаил Мархель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Белоруссия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Германия и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Привет! И в перерыве на сборные можно посмотреть футбол. Наши соседи, сборная Белоруссии, отправятся на выезд в Мёнхенгладбах, где проведут матч с командой Германии. Матч в Белоруссии прошел в Борисове, и хозяева там уступили практически без вариантов, а тогдашний главный тренер, Игорь Криушенко, ушел в отставку. Посмотрим, что случится на этот раз.