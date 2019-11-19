Онлайн

Германия - Северная Ирландия

Чемпионат Европы: отборочные матчи - 19 ноября 2019

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Германия – Северная Ирландия на Eurosport.ru! 19 ноября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Йоахим Лёв или Майкл О'Нил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Германия и Северная Ирландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Германия и Северная Ирландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

