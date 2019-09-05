Ирландия
    -
    21:45
    05.09.19
    Авива
    Швейцария
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ирландия - Швейцария
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 5 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Ирландия – Швейцария на Eurosport.ru! 5 сентября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мик Маккарти или Владимир Петкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ирландия и Швейцария и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ирландия и Швейцария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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