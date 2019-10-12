Грузия
    -
    16:00
    12.10.19
    Стадион им. Бориса Пайчадзе
    Ирландия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Грузия - Ирландия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 12 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Грузия – Ирландия на Eurosport.ru! 12 октября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владимир Вайсс или Мик Маккарти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Грузия и Ирландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Грузия и Ирландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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