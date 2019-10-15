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Фарерские о-ва - Мальта

Чемпионат Европы: отборочные матчи - 15 октября 2019

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Фарерские о-ва – Мальта на Eurosport.ru! 15 октября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ларс Олсен или Раймонд Фарруджия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фарерские о-ва и Мальта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фарерские о-ва и Мальта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

