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Латвия - Северная Македония

Чемпионат Европы: отборочные матчи - 9 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Латвия – Северная Македония на Eurosport.ru! 9 сентября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Славиша Стоянович или Игор Ангеловски? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Латвия и Северная Македония и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Латвия и Северная Македония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

