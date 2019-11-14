Онлайн

Франция - Молдавия

Чемпионат Европы: отборочные матчи - 14 ноября 2019

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Франция – Молдавия на Eurosport.ru! 14 ноября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дидье Дешам или Engin Firat? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Франция и Молдавия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Франция и Молдавия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

