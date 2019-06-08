Бельгия
    -
    21:45
    08.06.19
    Стадион короля Бодуэна
    Казахстан
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа I
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Бельгия - Казахстан
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 8 июня 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Бельгия – Казахстан на Eurosport.ru! 8 июня 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто Мартинес или Михал Билек? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бельгия и Казахстан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бельгия и Казахстан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Казахстан бодро начал цикл с разгрома Шотландии, но присел на 0:4 с Россией. Бельгия не проигрывала никому и не собирается этого делать с ребятами из Нур-Султана.

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