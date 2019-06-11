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Россия - Кипр
Чемпионат Европы: отборочные матчи - 11 июня 2019
Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Россия – Кипр на Eurosport.ru! 11 июня 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Ран Бен-Шимон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Кипр и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Кипр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Россия проводит второй матч против карликовых сборных в провинции. После Сан-Марино в Саранске – Кипр в Нижнем Новгороде.