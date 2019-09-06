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Шотландия - Россия

Чемпионат Европы: отборочные матчи - 6 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Шотландия – Россия на Eurosport.ru! 6 сентября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стив Кларк или Станислав Черчесов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шотландия и Россия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Шотландия и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

