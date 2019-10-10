Россия
    -
    21:45
    10.10.19
    Лужники
    Шотландия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа I
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Россия - Шотландия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 10 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Россия – Шотландия на Eurosport.ru! 10 октября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Стив Кларк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Шотландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Шотландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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