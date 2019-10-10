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Россия - Шотландия
Чемпионат Европы: отборочные матчи - 10 октября 2019
Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Россия – Шотландия на Eurosport.ru! 10 октября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Стив Кларк? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Шотландия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Шотландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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