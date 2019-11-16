Россия
    -
    20:00
    16.11.19
    Газпром Арена
    Бельгия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа I
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Россия - Бельгия
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 16 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Россия – Бельгия на Eurosport.ru! 16 ноября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Станислав Черчесов или Роберто Мартинес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Бельгия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Бельгия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Мазилкин
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      Самый принципиальный товарняк года для России – игра с Бельгией. Дзюба, Черчесов и другие зайчата радуются, что путевка на Евро уже в кармане.

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