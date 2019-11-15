Финляндия
    -
    20:00
    15.11.19
    Стадион Finnair
    Лихтенштейн
      Чемпионат Европы: отборочные матчи • Группа J
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Финляндия - Лихтенштейн
      Чемпионат Европы: отборочные матчи - 15 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Европы: отборочные матчи. Следите за матчем Финляндия – Лихтенштейн на Eurosport.ru! 15 ноября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маркку Канерва или Хельги Кольвидссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Финляндия и Лихтенштейн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Финляндия и Лихтенштейн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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