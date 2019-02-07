Россия сыграет с Сан-Марино в Саранске, с Кипром – в Нижнем Новгороде

Стало известно, где сборная России сыграет два первых домашних матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

8 июня русские футболисты сыграют с Сан-Марино в Саранске, а 11-го сразятся в Нижнем Новгороде с Кипром.

Помимо Сан-Марино и Кипра Россия сыграет с Бельгией, Шотландией и Казахстаном.

В Лиге Наций Россия заняла второе место, пропустив вперед команду Швеции.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, матчи состоятся в 12 странах.

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