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Россия сыграет с Сан-Марино в Саранске, с Кипром – в Нижнем Новгороде

Россия сыграет с Сан-Марино в Саранске, с Кипром – в Нижнем Новгороде
Eurosport

56 мин. назад

Можно брать билеты.

Стало известно, где сборная России сыграет два первых домашних матча в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

8 июня русские футболисты сыграют с Сан-Марино в Саранске, а 11-го сразятся в Нижнем Новгороде с Кипром.

  • Помимо Сан-Марино и Кипра Россия сыграет с Бельгией, Шотландией и Казахстаном.
  • В Лиге Наций Россия заняла второе место, пропустив вперед команду Швеции.
  • Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, матчи состоятся в 12 странах.

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