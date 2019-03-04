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Защитник Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины после перехода в «Зенит»

Ракицкий не получил вызов в сборную Украины после перехода в «Зенит»
Eurosport

19 мин. назад

Ожидаемо.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на матчи отборочного турнира к Евро-2022. Украинцы встретятся с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не попал в список, опубликованный на официальном сайте Федерации футбола Украины.

  • Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в зимнее транферное окно.
  • На Украине осудили трансфер, фамилия защитника исчезла из списка игроков национальной команды.

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