Getty Images
Защитник Ярослав Ракицкий не получил вызов в сборную Украины после перехода в «Зенит»
Ожидаемо.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на матчи отборочного турнира к Евро-2022. Украинцы встретятся с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не попал в список, опубликованный на официальном сайте Федерации футбола Украины.
- Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в зимнее транферное окно.
- На Украине осудили трансфер, фамилия защитника исчезла из списка игроков национальной команды.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте