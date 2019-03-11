Смолов и Караваев вызваны на матчи сборной России с Бельгией и Казахстаном

Станислав Черчесов огласил состав сборной России на первые матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Федор Смолов приглашен в национальную команду впервые после ЧМ-2018. Вячеслав Караваев, Федор Чалов и Ильзат Ахметов могут дебютировать в составе первой команды страны.

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул» Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все – ЦСКА);

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия» Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч с Бельгией пройдет 21 марта в Брюсселе, с Казахстаном – 24 марта в Астане.

В группе также играют Кипр, Шотландия и Сан-Марино.

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