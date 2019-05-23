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Мирзов, Бакаев и Комличенко – в итоговом составе сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Мирзов, Бакаев и Комличенко – в итоговом составе сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Eurosport

2 ч. назад

Новые имена в национальной команде.

Сборная России объявила состав на отборочные матчи чемпионата Европы с Сан-Марино и Кипром.

Подготовка начнется 30 мая на базе в Новогорске.

Вратари: Маринато ГилермеЛокомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей ПесьяковРостов»), Антон ШунинДинамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Роман НойштедтерФенербахче» Турция), Сергей ПетровКраснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

  • Матч с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске.
  • Игра с Кипром состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

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