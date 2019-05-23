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Мирзов, Бакаев и Комличенко – в итоговом составе сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Новые имена в национальной команде.
Сборная России объявила состав на отборочные матчи чемпионата Европы с Сан-Марино и Кипром.
Подготовка начнется 30 мая на базе в Новогорске.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).
- Матч с Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске.
- Игра с Кипром состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.
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