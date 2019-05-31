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Лёв госпитализирован и не сможет руководить сборной Германии в ближайших матчах
Здоровья тренеру!
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв попал в больницу – у него нарушено кровообращение.
По информации Bild, 59-летний тренер получил травму во время тренировки команды и был отправлен в стационар университетской больницы во Фрайбурге. В предстоящих матчах сборной Германии его заменит ассистент Маркус Зорг.
«Я уже чувствую себя неплохо, но в течение следующих четырех недель должен дать телу отдых. Мы находимся на постоянной связи с тренерским штабом и продолжим контактировать перед матчами. У Маркуса Зорга, Андреаса Керке и Оливера Бирхоффа большой опыт, и мы без проблем преодолеем эту небольшую проблему», – приводит слова Лёва Немецкий футбольный союз.
- 8 июня сборная Германии сыграет с командой Белоруссии, 11 июня – с Эстонией. Матчи пройдут в рамках отборочного турнира Евро-2020.
- Лёв руководит командой с 2006 года. При нем немцы выиграли ЧМ-2014.
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