Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не считает предстоящие матчи против Кипра и Сан-Марино самыми легкими в отборочном цикле Евро-2020.

– Сборную никто не покинет. Игнатьева не стали вызывать, потому что он может быть не готов. А так все будут на сборах. Четыре вратаря – да, немного необычно, конечно. Если бы не дай бог ангина, то нам бы пришлось вратаря с Карибских островов.

– Какое состояние у игроков?

– Ребята и сами говорили, что еще не все закончилось. Все живо тренируются. Сегодня маленькое мини-собрание, чтобы все понимали, что нас ждет. Мы внимательно наблюдаем, кто как готов вне зависимости от имен. Настроение я уже оценил, а состояние поймем, когда получим цифры сегодняшнего теста.

– Можно сказать, что это самые легкие матчи.

– Может быть для вас, потому что вы в панаме на трибуне с кружкой пива. А нам надо работать. Мы не можем такими категориями все мерять. Нам нужно готовиться правильно к каждому сопернику, мы не можем делить на сложные и легкие, – приводит слова 55-летнего Черчесова «Спорт-Экспресс».

8 июня сборная России сыграет с Сан-Марино, 11 июня – с Кипром.

После двух матчей команда занимает в группе I второе место, набрав три очка.

Мирзов, Бакаев и Комличенко – в итоговом составе сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

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