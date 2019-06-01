Юный болельщик сборной России перепутал имя нападающего «Локомотива» и национальной команды Федора Смолова.

29-летний Смолов встретился с двумя мальчиками и сделал с ними фото. Один из парней назвал его Алексеем.

«Федор, – поправил ребят сопровождающий их взрослый. – Они все знают на самом деле, просто стесняются».

«Почти», – иронично отреагировал на ошибку сам футболист.

Сборная России готовится в Новогорске к матчам отборочного турнира Евро-2020.

8 июня команда Станислава Черчесова сыграет в Саранске с Сан-Марино, 11 июня встретится в Нижнем Новгороде с Кипром.

Черчесов: «Для вас следующие матчи легкие, потому что вы в панаме на трибуне с кружкой пива»

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