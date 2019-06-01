«Почти. Я Федор». Юный болельщик сборной России забавно перепутал имя Смолова
Всякие казусы случаются.
Юный болельщик сборной России перепутал имя нападающего «Локомотива» и национальной команды Федора Смолова.
29-летний Смолов встретился с двумя мальчиками и сделал с ними фото. Один из парней назвал его Алексеем.
«Федор, – поправил ребят сопровождающий их взрослый. – Они все знают на самом деле, просто стесняются».
«Почти», – иронично отреагировал на ошибку сам футболист.
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